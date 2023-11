Juve, Capello esalta il gioco di Allegri: “Saper difendere è un punto di forza”

Su Allegri: " Max viene snobbato e criticato perché non segue il vangelo . Ma in realtà non esiste un sola religione nel calcio . Bisogna smetterla di parlare di difensivismo. Qualsiasi allenatore vorrebbe giocare novanta minuti all’attacco, ma poi deve fare i conti anche con i propri giocatori e con quelli degli avversari. Non subire reti è un punto di forza, la base su cui costruire . La differenza tra l’Inter, che è di un altro livello, e la Juventus è che i nerazzurri prendono pochi gol come i bianconeri, ma poi hanno tanta qualità e infatti segnano molto di più".

I bianconeri possono vincere lo scudetto? "Non sarebbe un'impresa, perché non avere l’impegno delle Coppe europee non è un dettaglio e alla lunga può garantirti 6-7 punti in più in classifica rispetto alle rivali che giocano ogni tre giorni. Ma è l’Inter la grande favorita per il titolo: ha una rosa ampia e di qualità. Però aspettiamo di vedere se - e come - la Juventus sfrutterà il mercato di gennaio. Phillips nella nazionale inglese e ai tempi del Leeds mi è sempre sembrato un centrocampista completo. E pure Hojbjerg lo è. Berardi è il fantasista che manca ad Allegri: Domenico, se ti muovi, ti serve bene. Le sue sono palle veloci e pericolose, non morte. Sarebbe un valore aggiunto per la Juventus. Che trio con Vlahovic e Chiesa: Dusan e Federico non mi sembrano spenti, i gol torneranno".