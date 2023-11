Juve, il riassunto del giorno: parlano Allegri e Ranieri

Dalle parole di Massimiliano Allegri sulla prossima sfida alle dichiarazioni di Ranieri in vista del match con i bianconeri.

Per la Juventussi pensa già alla prossima sfida con il Cagliari. Proprio di questo ha parlato Allegri: "Intanto abbiamo il Cagliari, la gara con l'Inter non significa nulla, il campionato è lungo. Abbiamo un gruppo straordinario, e dobbiamo continuare a lavorare. Inter, Milan e Napoli sono costruite da anni per vincere gli Scudetti, bisogna avere rispetto. Ora dobbiamo affrontare il Cagliari che mister Ranieri ha rimesso a posto, poi ci sarà la sosta. La gara con l'Inter vale il fascino della gara, che è sempre bella da giocare".