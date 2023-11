Cagliari, Ranieri pensa già alla Juve: “Sono tra le favorite per lo scudetto”

Terza vittoria consecutiva per il Cagliari che ora si prepara a sfidare la Juve: le parole dell'allenatore rossoblu Ranieri

Terza vittoria consecutiva tra Serie A e Coppa Italia per il Cagliari di Ranieri , che ieri ha battuto 2-1 il Genoa. Al termine della partita l'allenatore della squadra sarda ha detto: " Sono particolarmente contento per i tre punti".

"Gli avevo detto che non volevo prendere gol perchè prima o poi noi lo avremmo fatto - ha continuato -. Ora il Cagliari è rinato, siamo qui per lottare".

La prossima partita si prospetta però particolarmente difficile per il Cagliari, che dovrà affrontare la Juve: "Ora dobbiamo pensare alla Juve che è la squadra che lotta per lo scudetto perchè non ha le coppe. Sarà una partita difficile".