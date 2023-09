Juventus, il riassunto del giorno: parlano Allegri e Bremer

Dalle parole di Allegri in conferenza stampa alle dichiarazioni di Bremer sulla stagione della Juve: tutte le notizie del giorno.

Per la Juveè giorno di vigilia; Max Allegriha parlato in conferenza, in vista della partita con la Lazio: "La squadra si è allenata bene, chi è rimasto ha lavorato bene, quelli che sono tornati lo hanno fatto bene. Alcuni devono smaltire il fuso ma c'è voglia di fare bene domani: sarà una partita complicata contro la Lazio, che ha giocato bene a Napoli. Sarà difficile fare la formazione perchè ci sono alcuni giocatori che meriterebbero di giocare ma dovranno stare fuori: è un bene perchè vuol dire che tutti ci tengon.

Bonucci? Non penso ci sia niente da aggiungere su quanto già detto. Gli faccio un grosso in bocca al lupo per la sua carriera dentro e fuori dal campo. Poi le soap opera sono su canale 5, non mi piace entrare in questi giochini. Ora è in una squadra che gioca la Champions, avrà molte motivazioni".

Anche Bremer ha detto la sua sui bianconeri: "La stagione è iniziata bene contro l'Udinese, si vede già che è una squadra diversa dall'anno scorso. Stiamo lavorando tanto fisicamente ma anche sul piano del gioco. L'obiettivo è tornare in Champions League ma la Juve è sempre la Juve quindi è logico sognare lo scudetto. Ancelotti ct del Brasile? So solo quel che si legge in giro, se arrivasse sarebbe bello se mi convocasse".

