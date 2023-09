Allegri: “Stiamo tutti bene. Bonucci? Non aggiunto niente. Di Pogba non parlo”

Il tecnico della Juventus presenta in conferenza stampa la partita in programma domani contro la Lazio all’Allianz stadium

La Juventus scenderà in campo domani alle 15 tra le mura amica dell’Allianz stadium contro la Lazio, nella partita valevole per la quarta giornata del campionato di serie A. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta la partita in conferenza stampa dell'impianto.

SQUADRA - "La squadra si è allenata bene, chi è rimasto ha lavorato bene, quelli che sono tornati lo hanno fatto bene. Alcuni devono smaltire il fuso ma c'è voglia di fare bene domani: sarà una partita complicata contro la Lazio, che ha giocato bene a Napoli. Sarà difficile fare la formazione perchè ci sono alcuni giocatori che meriterebbero di giocare ma dovranno stare fuori: è un bene perchè vuol dire che tutti ci tengono".

BONUCCI - "Non penso ci sia niente da aggiungere su quanto già detto. Gli faccio un grosso in bocca al lupo per la sua carriera dentro e fuori dal campo. Poi le soap opera sono su canale 5, non mi piace entrare in questi giochini. Ora è in una squadra che gioca la Champions, avrà molte motivazioni".

POGBA - "Su quello che succede fuori dal campo siamo sereni. Sono dispiaciuto per la situazione in cui si trova Pogba ma non ho altro da aggiungere anche perchè c'è un processo in corso. Poi ora non posso dire cosa cambia: è sospeso, aspettiamo quello che succederà e la sentenza e poi valuteremo quello che cambierà. Domani ovviamente non ci sarà, e nemmeno con il Sassuolo, poi vedremo. Dobbiamo pensare a chi ci sta, sono tutti in buona condizione, sarà uno scontro diretto da affrontare nel migliore dei modi. Non c'è un giocatore come lui, ci sono tanti altri giocatori con altre caratteristiche".

LAZIO - "Sono una diretta concorrente per le prime quattro posizioni, che sono il nostro obiettivo principale, che ci garantiscono la Champions per il prossimo anno. Dobbiamo prepararci partita dopo partita, ma dovremmo arrivare alla fine ad essere nelle prime quattro".

ASPETTATIVE - "Pogba è tornato uomo, ha subito un infortunio e da lì le cose non sono andate bene, nonostante lui ce l'abbia messa tutta insieme a noi. Dispiace la situazione, ma Pogba rimane comunque un giocatore diverso da tutti gli altri. Mi dispiace molto per la sua situazione".

CHIESA - "Sta bene, è tornato facendo tre giorni di recupero poi si è allenato con la squadra. probabilmente partirà titolare domani".

MCKENNIE - "Può giocare da esterno e da mezz'ala, domani è probabile che parta dall'inizio anche se devo valutare lui e Danilo perchè sono tornati tardi. Lui sta lavorando bene e sono molto contento di come si è presentato: ora è importante che tenga mentalmente tutto l'anno".

FASCE - "Cambiaso può giocare anche a destra, ma per il resto gli attaccanti stanno tutti bene, così come dietro. C'è una buona armonia, per farla continuare bisogna fare risultati e giocare di squadra perchè sappiamo che è un anno difficile".

PERSONALITÀ - "Lo diranno i risultati: abbiamo un gruppo giovane che ha voglia e vuole solo migliorare e crescere. Domani è un test importante per vedere se miglioreremo la prestazione di Empoli contro una squadra organizzata con grandi giocatori".

SPOGLIATOIO - "Su Bonucci abbiamo preso una decisione, come si fa nella vita. La squadra è responsabile, ha voglia di dimostrare e di fare e mette sempre tutto quando scende in campo".

LAZIO - "La Lazio è ha molta tecnica, penso a Luis Alberto, Immobile, Zacagni, Felipe: giocano bene nello stretto, sono abili nel contropiede. Gli scontri diretti sono partite complicate dove i dettagli fanno la differenza, sarà importante portare a casa i duelli".

RIGORISTI - "Dopo Vlahovic c'è Danilo, poi ci sono anche altri bravi. Penso a McKennie, Milik, ma anche Kean".

