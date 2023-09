Juventus News | Su Pogba è arrivata (poco fa) una notizia devastante

Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus era stato accolto come quello del figliol prodigo, il top player venduto in Inghilterra che finalmente faceva ritorno a casa. Era stata addirittura coniata una nuova parola: Pogback. In realtà il sogno si è trasformato presto in incubo, con il francese che nel corso della scorda stagione non è praticamente mai sceso in campo, fermato da una serie infinita di infortuni.