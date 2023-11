Juve, il report dell’allenamento in vista della sfida con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sul report dell'allenamento. Ecco il comunicato: "Si avvicina per la Juventus il prossimo appuntamento in Serie A. Ad attendere i bianconeri, infatti, c'è la trasferta di Firenze in programma domenica 5 novembre 2023, alle ore 20:45.

La squadra, a due giorni dalla sfida del "Franchi", è scesa in campo in mattinata per continuare a preparare il match contro i toscani - che coinciderà con l'undicesima giornata di campionato - con l'obiettivo di portare a 6 i risultati utili consecutivi. La sessione odierna si è focalizzata su esercitazioni per reparti: la difesa ha lavorato sulla fase di uscira dal contropressing, i centrocampisti e gli attaccanti sulle conclusioni.