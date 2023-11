Juventus, notizia importantissima: arriva l’annuncio di Pedullà

Dopo tutti i problemi della passata stagione, anche quest'anno la Juve è stata costretta a fare i conti con diverse vicende extra campo, da Pogba fino a Fagioli. Nonostante questo Allegri è riuscito a mantenere unito il gruppo anche grazie all'aiuto di figure importanti all'interno dello spogliatoio come Danilo e Rabiot . Il centrocampista francese è ormai un punto fisso della Juve, tanto che la dirigenza bianconera si è subito messa al lavoro per trattare il suo rinnovo di contratto . Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà ci sono importanti novità sulla trattativa .

Mercato Juve - Incontro con la madre di Rabiot: le ultime novità

Dagli studi di Sportitalia il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rivelato: "C'è stato un incontro tra la Juve e la signora Veronique per il rinnovo di contratto. Il contratto scadrà l'anno prossimo ma Rabiot, fresco di fascia da capitano contro il Milan, vuole rinnovare. Il francese ha fiducia, alla Juve sta molto bene e quindi i discorsi di due estati fa, relativi alla possibilità di andare via, sono ormai lontani. La volontà di entrambi le parti è quella di proseguire insieme". Dopo essere stato più volte a un passo dall'addio, quindi, ora Rabiot sembra sicuro di voler rimanere alla Juve. A Torino il francese ha trovato il suo equilibrio e vuole continuare a fare la differenza sotto la guida di Allegri. Non resta altro che trovare un accordo per il rinnovo. Si continua a trattare. E sempre parlando di Juventus, occhi bene aperti: Elkann avrebbe in mente qualcosa di enorme in vista del prossimo anno <<<