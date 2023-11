Fiorentina-Juve | Kean non si tocca: Chiesa pronto a partire dalla panchina

Allegri non ha ancora scelto quale sarà l'undici titolare nella trasferta del Franchi. L'attaccante italiano pare però in vantaggio su Chiesa

La Juventus cerca la sesta vittoria consecutiva. Dopo la vittoria in extremis col Verona, i bianconeri vogliono punti pesanti contro la squadra di Italiano e preparano al meglio la sfida, con diversi dubbi di formazione per Allegri.

L'undici titolare

Nei bianconeri, Allegri vorrebbe ancora lanciare dal 1' Kean, apparso ultimamente il più in forma dei suo. L'attaccante della Nazionale dovrebbe completare il tandem con il grande ex Vlahovic, con Chiesa che in questo caso partirà dalla panchina. In regia Locatelli con ai lati McKennie e Rabiot, poi sulle fasce potrebbe esserci sin dall'inizio Cambiaso a destra e Kostic a sinistra. Dietro ancora Rugani con Bremer e Gatti, non ha infatti recuperato Danilo. Tra i pali Szczesny.