Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Juve è tornata in campo nella mattinata di oggi, 5 marzo, per cominciare a preparare la sfida con l’Atalanta. I bianconeri, reduci da cinque successi consecutivi in Serie A, sono distanti 3 punti proprio dai bergamaschi, che arriveranno all’Allianz Stadium domenica 9, con fischio d’inizio alle 20.45. Oggi i bianconeri, dopo la fase di riscaldamento, hanno lavorato divisi in due gruppi: i giocatori meno impegnati nella sfida di lunedì sera con il Verona, hanno affrontato un lavoro atletico supplementare, finalizzato alle conclusioni in porta, mentre il resto della squadra si è focalizzato su esercitazioni di possesso e tecnica. Domani di nuovo in campo, al mattino”.

Le informazioni sulla gara con l’Atalanta

"Juventus e Atalanta si affronteranno il 9 marzo nel match valido per la 28ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nel posticipo della serata di domenica all'Allianz Stadium con fischio d'inizio dell'incontro fissato per le 20:45. SERIE A | JUVENTUS-ATALANTA, DOVE VEDERLA La sfida tra le due squadre sarà visibile su DAZN – tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC".