Vignola: “La Juventus dietro è molto pericolosa”

Beniamino Vignola, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TMW Radio, ricordando anche Pizzul, storico telecronista scomparso oggi: “Pizzul? Lo incrocia purtroppo all’Heysel, che commentò in maniera impeccabile. Mi ricordo le sue telecronache della Nazionale, riusciva a tenere con la sua voce le partite sempre vive. Una grande voce”.

Sullo Scudetto

"I numeri dicono che anche la Juve ha grandi possibilità. E il campionato ha sempre delle sorprese. Chi arriva da dietro è sempre pericoloso per chi sta lottando per certi traguardi. Sono cambiate tante cose, hanno avuto un brutto passaggio in Champions e Coppa Italia ma la vittoria contro il Verona, maturata nella ripresa dopo tanta sofferenza, li ha rimessi in corsa. Difficile dire chi vincerà lo Scudetto, ci sono squadre più organizzate, ma il cerchio si stringe e anche la Juve potrà dire la sua. Le ultime partite del campionato cambieranno il futuro di Thiago Motta? La Juve è pericolosa, e poi il dna bianconero contro le altre è sempre importante. E' una squadra sempre molto pericolosa, e contro l'Atalanta il match ci dirà tante cose".