Juve, 14 clean sheet in Serie A: nessuno come i bianconeri in Europa

La Juve ha una difesa di ferro, da record europeo: il dato sulle porte inviolate della squadra di Thiago Motta

Il detto recita che la miglior difesa è l’attacco… ma nel caso della Juve il miglior attacco è forse la difesa. Se nel reparto offensivo la squadra di Thiago Motta continua ad avere difficoltà nel trovare la via del gol, la retroguardia è tornata a essere una fortezza. Con 21 gol subiti in 27 giornate, infatti, la Vecchia Signora è la miglior difesa del campionato. Ma c’è di più. Con lo 2-0 contro il Verona la Juve ha raggiunto quota 14 clean sheet in Serie A in questa stagione. In pratica in più della metà delle partite giocate la squadra di Motta ha mantenuto la porta inviolata. Un risultato importante, che è anche un record europeo: nessuno nei top 5 campionati ha fatto meglio. Al secondo posto c’è l’Atletico Madrid del Cholo Simeone con 13 clean sheet.

Juve, difesa top ma l’attacco…

Blindata la difesa ora Motta dovrà cercare di far sbloccare l'attacco. Perchè i 45 gol segnati in Serie A sono tanti, certo, ma molti meno rispetto ai 60 dell'Inter o ai 59 dell'Atalanta. Il problema sta proprio nella fluidità del gioco, nelle azioni da gol. La Juve fa tanto possesso palla, ma fatica a rendersi pericolosa. Una squadra spesso sterile, ma che se non subisce gol nella peggiore delle ipotesi porterà a casa uno 0-0. Magra consolazione, soprattutto se la Juve vorrà davvero provare a lottare per lo scudetto.