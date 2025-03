Juve, il report sull’attività di base: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei risultati dell'attività di base.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono stati tanti gli impegni che hanno visto coinvolte le nostre squadre dell’Attività di Base nell’ultima settimana, quella dal 17 al 23 marzo 2025: dai consueti test match – con squadre dilettantistiche – e tornei regionali alle diverse gare ufficiali, passando anche per le esperienze internazionali vissute rispettivamente in Spagna, a Valencia, dall’Under 11 di Stephan Saporito e dall’Under 9 di Luca Giglio e in Croazia, a Umago, dall’Under 10 di Luca Bernardi e per l’esperienza sul territorio nazionale vissuta nel Lazio, a Roma, dall’Under 12 di Francesco Cavaglià”.

Le altre partite

"Buona lettura! IL SABATO DELL'ATTIVITÀ DI BASE GARE UFFICIALI UNDER 13 (NIELLO) Campionato "Under 13 Pro" – Girone A AlbinoLeffe-Juventus 3-3 Fazzalari Martello Amendolagine AlbinoLeffe Campus – Zanica (provincia di Bergamo) UNDER 12 (LA PIRA) Campionato "Under 13" – Girone A Juventus-CBS U13 8-3 Ba Piumatti Leshchynskyi Centro sportivo "CRAL Reale Mutua" – Torino Under 12 – Mister La Pira | 22-03-2025 UNDER 11 FEMMINILE (GIORDANO) Campionato "Pulcini 2° anno" Juventus-La Loggia M 10-5 (3-1 FIGC) Barberio Porcu Stracuzzi Under 11 femminile – Mister Giordano | 22-03-2025 UNDER 10 FEMMINILE (ROSSI) Campionato "Primi Calci 8 anni" – Fase 2 Mirafiori B U9 M-Juventus 3-7 Vespa De Rosa".