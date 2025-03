Juve, Cobolli Gigli: “Esonero Motta decisione giusta e giusto prendere Tudor”

Via Motta, dentro Tudor: la Juve ha deciso di cambiare. Le parole dell'ex presidente bianconero Cobolli Gigli

Via Motta, dentro Tudor: la Juve ha deciso di cambiare. Intervistato da TMW l’ex presidente bianconero Cobolli Gigli ha parlato dell’esonero di Thiago Motta: “Trovo che la decisione sia stata giusta, sì. Ed è stato giusto prendere Tudor per questi ultimi mesi per puntare all’accesso alla prossima Champions League per poi decidere eventualmente su di lui e su altri eventuali allenatori in estate“.

Juve, le parole di Cobolli Gigli

Su Tudor: "Al momento è la scelta migliore. Altri allenatori, tipo Mancini, probabilmente avrebbero chiesto condizioni diverse. Tudor ha fatto una scommessa su sé stesso. Se riesce a portarla in Champions può essere che chi deve decidere poi scelga di trattenerlo ulteriormente, sempre che ci sia chi decide, sottolineo. Tudor è un duro, ma è uno che ha vissuto di stile Juventus, che ora non c'è più. C'è bisogno di riportare i colori della Juventus, che non sono quelli della maglia gialla con la quale gioca. In questo momento lo stile Juventus non c'è più. Giuntoli non lo ha, mi spiace parlare di lui, ma è quello che si è preso molte responsabilità".