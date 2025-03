Il saluto di Motta: “Ringrazio la proprietà, auguro alla Juve il meglio”

Thiago Motta ha voluto salutare la Juve e tutti i suoi tifosi con un toccante messaggio: le parole dell'ex allenatore bianconero

Thiago Motta non è più l’allenatore della Juve. La notizie era ormai nell’aria ma nella giornata di domenica 23 marzo il club bianconero ha ufficializzato l’esonero e ha affidato la panchina a Igor Tudor. Con una nota rilasciata all’ANSA l’ormai ex tecnico bianconero ha voluto salutare la Vecchia Signora: “Ho vissuto momenti intensi, affrontati sempre con massima determinazione e volontà di migliorare ogni giorno. Ringrazio la proprietà per avermi dato la possibilità di fare parte di questo grande club, la dirigenza e tutte le persone del club che mi hanno sostenuto nel lavoro quotidiano, i giocatori per il lavoro e l’impegno profusi fin dal primo giorno insieme. Auguro ai tifosi e alla Juventus il meglio per il futuro“.

Juve, le parole della moglie di Motta

La moglie di Motta su Instagram ha scritto: “Figliolo, la delusione di oggi può essere la benedizione di domani. La vita prevede sempre dei reindirizzamenti. Ciò che non è stato realizzato oggi ti sta insegnando qualcosa, ti sta rendendo più forte e ti sta preparando per ciò che ti spetta. Concedetevi di sentirvi tristi, ma non perdete la fiducia nella vita e la certezza di giorni migliori, perché sono ciò che vi permetterà di andare avanti e di non arrendervi. Ti aspettano ancora tante cose belle e sarai grato per aver creduto in te stesso e nella vita!”.Nel frattempo Di Marzio sgancia un annuncio clamoroso sul mercato della Juve <<<