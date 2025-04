Juve, Repice: “Yildiz? La numero 10 non è ancora cosa per lui”

Francesco Repice ha parlato dell'attaccante della Juventus, Kenan Yildiz: per il giornalista, la numero 10 sarebbe ancora troppo per lui

Intervistato a Radio Bianconera, Francesco Repice ha parlato dell’attaccante della Juventus, Kenan Yildiz. Ecco cosa ha detto: “Io ho la memoria lunga e la maglia numero 10 non era ancora per lui. C’è bisogno di più tempo e di dimostrazioni, l’ha indossata chi ha fatto la storia della Juventus. Certe cose sono sacre, anche se è lui è bravissimo. In Italia non possiamo fare gli schizzinosi in determinate situazioni, non possiamo dettare noi i prezzi. Non vedo una cifra a tripla cifra per lui pronta“.

Repice: “Koopmeiners? Ci si accontenta di quel che si ha…”

Inoltre, sul centrocampista della Juve, Teun Koopmeiners, il giornalista ha aggiunto: "Aspettano fiduciosi i tifosi della Juventus, si aspetta e ci si accontenta di quel che si ha. Non lo conosco caratterialmente, non so se sia uno di quelli che vanno incoraggiati o uno di quelli che vanno spronati con decisioni drastichecome quella di essere messo da parte per qualche tempo. Credo che tutti questi discorsi in una squadra di calcio, quando c'è' da raggiungere un obiettivo, devono essere messi da parte perchè il singolo non conta cosi tanto. L'interesse della Juve è quello di raggiungere e mantenere il piazzamento Champions, Koopmeiners o non Koopmeiners".