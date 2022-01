Juve, Ramsey con le valigie in mano: su di lui anche i Rangers

Aaron Ramsey potrebbe lasciare subito la Juve. Su di lui non solo alcune squadre di Premier League ma anche i Glasgow Rangers

Non solo acquisti: in questa ultima giornata di calciomercato la Juventus è attiva anche sul fronte cessioni. Kulusevski è già partito in direzione Londra e a breve anche Bentancur dovrebbe fare lo stesso, mentre Ihattaren è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Ajax. Il mercato in uscita non è però finito qui. Mentre la dirigenza bianconera continua a trattare per Nahitan Nandez, si lavora anche per trovare una nuova casa per Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese è stato una delle più grandi delusioni della storia recente bianconera e ora è ormai ai margini del progetto. Il suo stipendio da 7 milioni di euro a stagione pesa come un macigno sul bilancio del club, che è quindi alla disperata ricerca di acquirenti.