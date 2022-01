Juve, uno arrivo l’altro parte: giornata di firme per Kulusevski e Zakaria

Ultima giornata di mercato infuocata in casa Juve: Kulusevski è atteso a Londra per le firme, Zakaria e Gatti a Torino

redazionejuvenews

Il calciomercato bianconero si è infiammato tutto negli ultimi giorni, una raffica di colpi in rapida successione che ha fatto impazzire il mondo bianconero. Dentro Vlahovic, Zakaria e Gatti, fuori Bentancur, Kulusevski e Ihattaren, mentre sono in bilico Nandez in entrata e Ramsey in uscita. Se però Vlahovic è già ufficiale, non si può dire lo stesso per gli altri, che oggi sono attesi per le firme. Ieri sera il roccioso centrocampista svizzero è atterrato a Torino, pronto ad iniziare la sua nuova avventura in bianconero. Questa mattina il classe 1996 è atteso al JMedical per le visite mediche, poi le firme e l'ufficialità. Stessa sorte per Federico Gatti, in arrivo da Frosinone.

Chi invece ha fatto il percorso opposto è Dejan Kulusevski, partito in nottata in direzione Londra. L'esterno svedese si trasferirà al Tottenham in prestito oneroso da 5 milioni di euro, con riscatto fissato a 35 milioni in caso di qualificazione in Champions League e al numero di presenze. Prima di entrare in aeroporto il classe 200 ha esclamato: "Sono stato molto bene qui e spero di tornarci un giorno".

Chi invece sta ancora aspettando gli ultimi dettagli è Rodrigo Bentancur. Anche il classe 1997 si trasferirà al Tottenham, fortemente voluto dai due ex bianconeri Paratici e Conte. I due club hanno già trovato un'intesa: trasferimento a titolo definitivo per 19 milioni di euro più 6 di bonus. Il centrocampista uruguagio, però, non è ancora partito per Londra, ultimi dettagli da limare. Il tempo stringe ma la trattativa è certa. La partenze di Bentancur libererà un posto in rosa per Nahitan Nandez, ultimo colpo di questo folle mercato invernale bianconero. Il centrocampista del Cagliari è stato identificato come il colpo perfetto per il centrocampo della Juve, particolarmente apprezzato da Allegri per la sua grande duttilità. Le due parti non hanno ancora trovato un'intesa ma nell'aria c'è ottimismo.