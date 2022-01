Calciomercato Juventus / Clamoroso Pogba: è arrivata una voce pazzesca

Sta per concludersi una delle sessioni di mercato più pazze e inaspettate degli ultimi anni, soprattutto in ottica Juve. Un gennaio incandescente per la Vecchia Signora, che tra entrate e uscite si è guadagnata la corona della regina di questo calciomercato invernale.

Il botto Vlahovic ha ovviamente fatto la differenza, ma la Juventus non si è fermata al serbo. Con Kulusevski e Bentancur al Tottenham, c'è stato spazio per piazzare un altro colpaccio, quello di Denis Zakaria. E poi? Poi la sorpresa Federico Gatti, strappato in extremis al Torino: un rinforzo in prospettiva già chiuso da subito.