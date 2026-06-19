Federico Gatti continua ad essere uno degli obiettivi di mercato del nuovo Napoli targato Massimiliano Allegri. Il club partenopeo, alla ricerca di un difensore centrale, avrebbe individuato nel giocatore di proprietà della Juventus uno dei profili più adatti per migliorare il reparto difensivo.

Al momento va però specificato, che il nome in cima alla lista della società campana è quello di Mario Gila, attualmente in forza alla Lazio. Gli agenti del giocatore avrebbero già trovato gli accordi con gli azzurri, mancherebbe invece l’intesa con la società capitolina. Quest’ultima, considerando il fatto che dovrà versare il 50% della futura vendita al Real Madrid, non sembra intenzionata a scendere sotto il muro dei 30 milioni di euro.

In virtù di tutto ciò, Gatti rappresenterebbe sicuramente un’alternativa più economica rispetto al centrale spagnolo. La Juventus valuta il proprio difensore tra i 20 e 25 milioni di euro, cifra che il Napoli sarebbe disposto a spendere per consegnare al nuovo mister un elemento di esperienza e affidabilità. Il club bianconero resta in attesa di eventuali offerte.