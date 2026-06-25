Il futuro di Jonathan David con la maglia della Juventus resta sempre in bilico. Al termine di una stagione al di sotto delle aspettative, la dirigenza bianconera, starebbe effettuando delle valutazioni e in caso di offerte congrue sarebbe disposta a sedersi al tavolo delle trattative. Nonostante ciò, il centravanti canadese, attualmente impegnato con la propria Nazionale al Mondiale, avrebbe espresso la sua volontà di rimanere alla Vecchia Signora.

Le parole di Jonathan David

Nella giornata di ieri, nelle ore antecedenti al match contro la Svizzera, Jonathan David, ha rilasciato a

RSI Sport

alcune dichiarazioni riguardo il suo

futuro

. Qui sotto le sue parole:

Resterai alla Juventus? “Sì, sì, ho un contratto di cinque anni, quindi per quanto mi riguarda sono ancora qui”.

Dichiarazioni che non lasciano dubbi sulla volontà del giocatore di continuare a vestire la maglia della Juve anche nella prossima stagione. La palla ora passa alla dirigenza bianconera, che dovrà decidere se confermare il centravanti anche per la prossima stagione oppure privarsene per virare su altri obiettivi.