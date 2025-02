Juve, Quintiliano: “Si pensava che il fondo fosse già stato toccato”

Giampietro Quintiliano ha commentato l'ultima debacle della Juventus: per il giornalista, la squadra bianconera avrebbero toccato il fondo

Nel suo editoriale su TJ, Giampietro Quintiliano ha commentato il KO della Juventus contro l’Empoli. Ecco un estratto delle sue parole: “Pensavamo la Juve di Motta avesse toccato il fondo ad Eindhoven, invece il peggio doveva ancora venire. La modalità con cui la squadra è stata sbattuta fuori dalla Coppa Italia è un film in cui si racchiudono diversi generi: si va dal comico al drammatico, passando per il giallo. Con la sensazione forte di un rapporto mai decollato veramente tra l’allenatore e i giocatori, in generale con il mondo della Vecchia Signora”.

Quintiliano: “Anche Thiago Motta non ha capito dove si trovi”

Il giornalista ha proseguito: "Lo certifica lo stesso Thiago quando dice non essere riuscito a far capire ai ragazzi il significato di indossare la maglia bianconera. Mister, purtroppo nemmeno tu hai ben chiaro il pianeta sul quale sei sbarcato la scorsa estate. Tutto questo è grave a fine febbraio e il risultato finora ottenuto è rappresentato da tre fallimenti: Supercoppa, ottavi di Champions League e Coppa Italia. Quest'ultima era l'unica speranza per alzare un trofeo, svanita in una notte da brividi. Sembrava non fosse vero, come se essere di fronte alla nota trasmissione "Scherzi a parte". Invece è tutto vero".