Juve-Empoli, Motta: “Mi vergogno. Non ci sono giustificazioni”

Intervistato nel post partita della sconfitta in Coppa Italia contro l'Empoli, ha parlato l'allenatore della Juventus, Thiago Motta

Nella conferenza stampa successiva all’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Empoli, è intervenuto l’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Di seguito le sue risposte alle domande dei giornalisti presenti in sala.

Come spiega l’approccio alla partita?

“Non esiste spiegazione. È di sicuro una mia responsabilità. Oggi mi vergogno di vedere la mia squadra giocare così. Io mi vergogno. Oggi è mancato una cosa basilare come l’atteggiamento. Mi vergogno ed è impossibile trovare giustificazioni del genere. Nel primo tempo abbiamo dato venti volte la palla al portiere e, quando abbiamo perso la palla, ci siamo fermati. Chiedo scusa alla gente allo stadio, che è stata anche gentile. Mi vergogno per una cosa del genere e spero che i miei giocatori possano provare le stesse cose”.

Con il senno di poi avrebbe fatto altre scelte di formazione?

“È sempre la stessa storia. Sono tutte cagate. Oggi è mancato l’atteggiamento da squadra vera. Oggi nessuno può dire di aver dato il massimo”.

Qualcuno ha sottovalutato l’incontro? Aveva osservato delle avvisaglie?

“Spero proprio di no, perché oggi era una partita importantissima per noi. È vero, non ho mai criticato la squadra anche in altri club, perché non era mai mancato l’atteggiamento. Oggi è mancato e per me questa è la cosa basica nella vita. Mi vergogno per quello che ho visto dalla mia squadra. Responsabilità mia, perché non ho trasmesso l’importanza di questa partita. E’ inammissibile”.

Qual è il motivo per le poche occasioni create?

“L’atteggiamento, il voler fare le cose. La nostra squadra non si può permettere di creare pochissimo. Senza atteggiamento non si va avanti nella vita e nemmeno nel calcio”.

Perché è mancato l’atteggiamento?

“Nel primo tempo non ho mai visto una mia squadra giocare così. Prima di criticare i giocatori, critico me stesso perché non ho trasmesso l’importanza di giocare una partita di questo livello”.