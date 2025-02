Juve-Empoli, Perin: “In questa squadra mancano i leader”

Intervistato nel post partita dell'eliminazione dalla Coppa Italia a favore dell'Empoli, ha parlato il portiere della Juventus, Mattia Perin

Intervistato dai microfoni di Mediaset, Mattia Perin ha parlato a seguito della sconfitta in Coppa Italia della Juventus ai calci di rigore contro l’Empoli. Di seguito le sue risposte alle domande poste in diretta.

E’ d’accordo con le parole di Thiago Motta su un atteggiamento che lo ha fatto vergognare?

“Abbiamo fatto un primo tempo dove proviamo vergogna. E’ un sentimento molto duro da sopportare, ma è quello che è successo. Siamo entrati in campo e, non so se paradossalmente per troppa tensione o per un atteggiamento un po’ sottotono, abbiamo perso contrasti e seconde palle, che è quello che ci deve dare energia dentro il campo. Probabilmente non siamo stati bravi a capire l’importanza della partita perché ci saremmo andati a giocar una semifinale contro il Bologna. Poi c’era una Coppa Italia da difendere. Non siamo stati bravi a meritarci questo”.

Com’è possibile che non sia stata compresa l’importanza della partita?

“Dobbiamo farci un grande esame di coscienza tutti quanti. La responsabilità è condivisa tra tutti ovviamente. Faccio veramente difficoltà a trovare le parole. Di solito credo anche di essere abbastanza bravo, ma c’è veramente grandissima delusione e tristezza per l’epilogo di oggi. Se fossimo entrati già a inizio partita come nel secondo tempo, probabilmente non sarebbe finita ai rigori probabilmente. C’è bisogno di farsi una grande autocritica, di guardarsi allo specchio tutti quanti e capire che non sta bastando quello che stiamo dando. Da Eindhoven ad oggi, in campionato abbiamo fatto quattro vittorie consecutive, ma non basta. Quando indossi questa maglia non basta.

Quello che dobbiamo fare, oltre che parlare tra di noi, cosa che lo facciamo spesso per capire dove ci sono le criticità, è intervenire per cercare di alzare il livello. Dobbiamo probabilmente guardarci allo specchio e capire cos’è che non sta andando. Sono d’accordo che è inammissibile non passare i quarti di finale in casa, con tutto il rispetto dell’Empoli che comunque ha fatto un ottimo primo tempo. Non è permesso quando indossi questa maglia. Ci prendiamo giustamente le critiche e i fischi, perché probabilmente questo dolore sportivo che proviamo nelle critiche magari ci farà tirare fuori quel qualcosa che oggi è mancato”.

Manca della leadership in questa squadra?

“Probabilmente ci sta mancando questo adesso. Il problema del primo tempo non è tecnico, ma di carattere e atteggiamento. Non so se la squadra era troppo carica o se era un po’ frenata. Non penso che abbiamo sottovalutato la partita, perché sarebbe ancora più grave, perché allora non ti rendi conto di quanto sia importante andare a giocare una semifinale e poi una finale. Per giocare qui e per entrare nella storia della Juventus hai solo un modo: non sono le presenze, ma anche alzare dei trofei. In questo momento probabilmente non siamo all’altezza. Alla fine il campo è quello che parla. Io spero solamente che la delusione di stasera tiri fuori da tutti quanti, partendo da me, qualcosa in più. Se crediamo di dare il 100%, probabilmente non basta, dobbiamo dare il 110-120%”.