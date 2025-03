Juve, i precedenti del match con l’Hellas Verona

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei precedenti con l'Hellas Verona.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Juventus ha vinto 38 partite di Serie A contro l’Hellas Verona, solo l’Inter (41) ha battuto più volte i veneti nel massimo campionato – i bianconeri inoltre hanno realizzato 114 gol contro i gialloblù, meno solo dei nerazzurri (117). La Juventus ha vinto cinque delle ultime sei sfide contro l’Hellas Verona in Serie A (1N), registrando ben cinque clean sheet nel periodo, dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle precedenti quattro (2N, 2P). Dal 2022 in avanti la Juventus ha subito solamente due gol contro l’Hellas Verona in Serie A; tra le squadre affrontate almeno quattro volte nel periodo, i bianconeri hanno concesso meno reti solamente contro l’Udinese (una)”.

Gli altri precedenti

“Il punteggio più frequente tra Juventus ed Hellas Verona in Serie A è il 2-1 in favore dei bianconeri, finale di 10 incontri, il più recente dei quali il 21 settembre 2019. A TORINO L’Hellas Verona è l’avversaria contro cui la Juventus ha disputato più partite casalinghe senza mai perdere in Serie A: 28 vittorie dei piemontesi e cinque pareggi in 33 precedenti in casa dei bianconeri nel torneo. La Juventus ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite casalinghe contro l’Hellas Verona in Serie A, già serie record per i bianconeri nella competizione contro i gialloblù. La Juventus ha segnato in 31 delle 33 partite casalinghe contro l’Hellas Verona in Serie A, il 94%, percentuale record per i bianconeri contro squadre affrontate più di 30 volte in gare interne nella competizione”. Intanto ecco le parole di Padoin<<<