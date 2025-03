Juve, nuovo nome per la panchina: idea De Zerbi

La Juve comincia già a pensare a dei possibili sostituti di Thiago Motta per la panchina: idea De Zerbi in caso di addio

Tra infortuni e prestazioni ben al di sotto delle aspettative la stagione della Juve fin qui è stata un vero e proprio disastro. Ora per i bianconeri non resta che combattere per il quarto posto in classifica e la conseguente qualificazione alla prossima Champions League. Per il resto la stagione bianconera può già dirsi conclusa. Risultati che hanno generato non pochi malumori dalle parti della Continassa, con la dirigenza che sta già valutando un possibile cambio in panchina. Per il momento la posizione di Thiago Motta è ben salda ma a giugno potrebbe già essere addio.

Juve, idea De Zerbi per la panchina

Chiariamoci, non c'è niente di deciso ma se le cose dovessero continuare così allora il cambio di allenatore sarebbe quasi scontato. Chi? Conte e Gasperini restano le prime scelte ma come riportato da La Gazzetta dello Sport ai bianconeri piace molto anche Roberto De Zerbi. L'attuale tecnico del Marsiglia è un allenatore italiano, conosce già la Serie A e ha idee nuove e propositive. Non a caso il suo gioco ha convinto tanto in Italia al Sassuolo, quanto in Premier League al Brighton.