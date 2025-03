Padoin: “Grande partita, ma dobbiamo migliorare su alcune cose”

Simone Padoin, vice-allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sui bianconeri dopo la vittoria nel derby.

Simone Padoin, vice-allenatore della Juve Primavera, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, uno dei migliori della stagione. Grande pressione in avanti, grande qualità nelle nostre giocate. Poi davanti ovvio che abbiamo dei giocatori importanti come Merola, Amaradio che ci sta dando una grandissima mano e Vacca. Anche con la squadra siamo riusciti a stare molto molto alti, a concedere pochissimo spazio tra le linee, dove sapevamo che il Torino era forte. Questa pressione ci ha permesso anche che loro non buttassero tante palle in avanti, perché loro sono bravissimi a giocare con gli attaccanti e a dar fastidio alla difesa avversaria. Nel secondo tempo tutto questo invece non è successo”.

Sul secondo tempo

"Adesso non so se era regolare il quarto gol all'inizio del secondo tempo, ci avrebbe permesso di fare un secondo tempo secondo me un po' più tranquillo. Invece è stato il secondo tempo che pensava di fare il Torino, quindi con queste palle buttate in avanti, con l'inserimento delle mezzali, con due attaccanti che ci hanno dato grosso fastidio. Hanno iniziato a fare tanti cross e su quello abbiamo peccato parecchio. Abbiamo peccato anche nelle palle inattive, che è un po' il nostro cruccio da inizio stagione, dove dovremo essere più bravi a lavorare. Poi c'è stata l'esplosione del 4-3 finale, che veramente è stata una gioia immensa".