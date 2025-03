Juve, i precedenti della partita con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei precedenti del match con la Fiorentina.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Questa sarà la 172ª sfida in Serie A tra Fiorentina e Juventus: i viola hanno ottenuto 35 successi e 82 i bianconeri. Completano il conteggio 54 pareggi. La Juventus è la squadra che ha vinto più sfide (82) e segnato più reti (274) contro la Fiorentina in Serie A.

Dopo il 2-2 nel match d’andata dello scorso 29 dicembre, Fiorentina e Juventus potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di Serie A solo per la seconda volta negli ultimi 40 anni, dopo la stagione 2010/2011. Fiorentina e Juventus non hanno pareggiato nessuna delle ultime 17 gare giocate in Serie A nel mese di marzo (11 successi bianconeri e sei viola nel parziale): il più recente, infatti risale all’1 marzo 1936 (0-0).

La Fiorentina ha incassato al massimo un gol in ciascuna delle ultime cinque partite casalinghe in Serie A contro la Juventus (media di 0.6 reti incassate a incontro); tuttavia la formazione viola ha registrato appena un successo in questo parziale (3N, 1P)”.

Gli altri precedenti

“La Fiorentina non ha trovato la via del gol in otto delle ultime quattordici sfide interne contro i bianconeri in campionato – più volte rispetto a ogni altra avversaria affrontata in gare domestiche nello stesso periodo (dal 2010/2011 in avanti) –.

La Juventus è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto sfide contro la Fiorentina in campionato (4V, 3N): l'unico successo viola nel periodo risale al 21 maggio 2022 (2-0 al "Franchi" con reti di Alfred Duncan e dell'ex Nicolas Gonzalez). La Juventus è andata a segno in tutti gli ultimi cinque primi tempi disputati in Serie A contro la Fiorentina. Nello stesso parziale i viola hanno realizzato solo due centri prima dell'intervallo".