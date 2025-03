Juve, la mossa di Motta: con la Fiorentina torna Kalulu

Per il match di Serie A contro la Fiorentina, l'allenatore della Juventus, Thiago Motta, sarebbe deciso a riconsegnare la titolarità a Kalulu

Kelly out, Kalulu in. Dovrebbe essere questa, salvo sorprese, la mossa principale ad oggi di una Juventus decisa ad archiviare definitivamente il frastornante KO contro l’Atalanta. In un match delicatissimo per i bianconeri, quello con la Fiorentina, quanto per la posizione alla guida tecnica di Thiago Motta, l’allenatore si affiderà a una delle note più positive tra gli arrivi del calciomercato estivo; lo stesso che, anche dopo il grave infortunio di Bremer, ha composto insieme a Federico Gatti, la diga difensiva della squadra nella prima parte della stagione.

Kalulu scalza Kelly. Torna Conceicao

Oltre a mettere a sedere in panchina Lloyd Kelly, Kalulu sarà preferito a Renato Veiga, presente già tra i disponibili con l’Atalanta ma non ancora al top della condizione. Insieme a loro, Thiago Motta spera di recuperare Nicolò Savona, Jonas Rohui e soprattutto Francisco Conceicao, per il quale filtrerebbe ottimismo. Decisivi saranno gli ultimissimi allenamenti della squadra, così come per decifrare eventuali nuove variazioni tattiche, per il momento da escludere. Eccezion fatta per il ritorno dal 1′ minuto di Kalulu, i bianconeri dovrebbero scendere in campo con l’assetto delle ultime due partite, provando in questo modo a invertire la rotta sotto la bandiera della continuità. Un tentativo di fiducia per il tecnico brasiliano che ieri, nel discorso alla squadra, si è assunto le responsabilità delle difficoltà. Una mossa per alleggerire il peso del match ai giocatori, ora chiamati a non sbagliare più. Leggi anche le parole di Palladino sulla partita con la Juventus <<<