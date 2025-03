Huijsen: “La Juventus mi ha trattato male in estate”

Dean Huijsen, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'addio della scorsa estate.

Dean Huijsen, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Marca: “La Spagna è il mio paese. E sarebbe bello tornare in Spagna un giorno. La Nazionale? Penso di avere una possibilità, ma dipenderà da cosa dirà l’allenatore. Che accada o no, continuerò a lavorare. Ma sì, ora che le cose mi vanno bene ho una possibilità”.

Sull’addio in estate

"Trattato male dalla Juve? Forse. Sono andato in prestito alla Roma, sono tornato e capisco che volessero vendermi o fare qualsiasi cosa di cui il club avesse bisogno la scorsa estate, ma sono arrivato il primo giorno dopo la pausa estiva e mi hanno detto che dovevo andare, ma che non mi avrebbero costretto. E poi sì, mi hanno costretto, mi hanno fatto allenare da solo e cose del genere. È stato un po' brutto, anche perché ero lì da tre anni, dall'Under 17, e volevo solo provare a giocare con la prima squadra della Juve".