Juve, Pavan: “Venezia uno dei campi più difficili di Serie A”

Massimo Pavan ha parlato della prossima sfida della Juventus in Serie A mettendo in guardia i bianconeri dagli avversari del Venezia

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della prossima sfida della Juventus in Serie A contro il Venezia. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus non può permettersi di sentirsi già qualificata alla prossima Champions League. La trasferta di Venezia rappresenta una vera e propria battaglia su uno dei campi più difficili del campionato, soprattutto considerando il rendimento casalingo dei lagunari che tra l’altro con la Roma, diretta concorrente, hanno perso solo 1-0 su rigore. Il Venezia, infatti, ha conquistato 20 dei suoi 29 punti totali proprio tra le mura amiche. In casa, la squadra veneta ha ottenuto 5 vittorie, 5 pareggi e solo 8 sconfitte, un rendimento migliore rispetto a tutte le altre formazioni coinvolte nella lotta per la salvezza”.

Pavan: “Venezia solido e competitivo in casa”

Il giornalista ha proseguito: "(..) Il Venezia ha fallito troppe occasioni in trasferta, ma in casa si è sempre dimostrato solido e competitivo. Contro i bianconeri, la squadra di casa darà il massimo: per loro si tratta della partita della vita. Un pareggio, per entrambe, potrebbe non bastare. Serviranno quindi coraggio e voglia di vincere da entrambe le parti. La Juventus dovrà affrontare la gara con un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello visto contro l'Udinese, dove ha mostrato segnali di timore e poca incisività. Anche contro i friulani, i bianconeri sono stati sfortunati, colpendo due pali, ma ora serviranno cinismo, determinazione e concretezza".