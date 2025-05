Juve, Losapio: “Con il Venezia cominciato il malessere di Vlahovic”

Andrea Losapio ha parlato dell'attaccante della Juve, Dusan Vlahovic: per il giornalista, il suo malessere sarebbe iniziato dopo il Venezia

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco un estratto delle sue parole: “Nel due a due di Juventus-Venezia, allo Stadium nel dicembre scorso, si annida il malessere di Dusan Vlahovic. Da quel rigore trasformato al minuto novantacinque, dopo almeno un quarto d’ora di “andate a lavorare” – per non dire di più – sul risultato prima di pareggio e poi di sconfitta casalinga, quella che sarebbe stata la prima per Thiago Motta in campionato, anche se lì la pareggite stava fagocitando punti che ora significherebbero Champions con un turno di anticipo”.

Losapio: “Vlahovic non è stato più lo stesso”

Il giornalista ha proseguito: "Poco importa, perché c'è un match point da non fallire al Penzo. Quello che è successo dopo quel rigore, però, è storia: cori insultati – e anche qualcosa di più becero – il litigio con la Curva, poi derubricata a bagatella nei giorni successivi fra scuse e distinguo, ma da lì in poi Vlahovic non è stato più lo stesso. Se è vero che anche prima non è che brillasse di luce propria, forse perché costretto e rallentato dal peso delle responsabilità perché pagato 23 milioni di euro lordi, dopo è andata molto peggio. Panchine con Motta, ritornato titolare con Tudor e riperso il posto".