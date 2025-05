Juve, Bucciantini: “Con il Venezia gara che vale più stagioni”

Marco Bucciantini ha parlato della prossima sfida della Juve al Venezia: per il giornalista, sarebbe una partita determinante per il futuro

Intervenuto a Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato del momento della Juventus alla luce del successo in Serie A contro l’Udinese e del prossimo contro il Venezia. Ecco le sue parole: “Settanta punti era la quota che potevano fare e che ancora possono fare per qualificarli all’obiettivo decisivo non di quest’anno ma dei prossimi anni. La Juventus a Venezia non giocherà una partita solo per questa stagione ma per più stagioni, ha le carte in mano ma sono carte difficile perché il Venezia era una squadra difficile ed è stato strano vederla così a Cagliari. Sarà una gara aperta fino all’ultima stagione, sarà una corsa aperta fino all’ultima e che la Roma sia lì a giocarsi la Champions all’ultima partita già elegge l’allenatore dell’anno”.

Bucciantini: “Contro l’Udinese la Juventus ha fatto tanto”

Il giornalista ha anche detto: "La Juventus ieri ha fatto tanto, l'Udinese nell'ultimo periodo è una delle squadre più fragili della Serie A. Subisce di più di quando aveva un obiettivo. La Juventus ha fatto tanto nonostante l'abbia sbloccata solo nella ripresa con il gol di Nico Gonzalez. il gol finale sull'asse Yildiz-Vlahovic è la promessa mancata della stagione della Juventus però ad un certo punto anche per loro è diventato difficile".