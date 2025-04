Juve, Pavan: “Sfida con il Parma più complicata che con il Lecce”

Massimo Pavan ha parlato della prossima sfida della Juve contro il Parma: per il giornalista, un impegno più duro rispetto a quelli di Lecce

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della prossima sfida della Juventus contro il Parma. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus si prepara alla trasferta di Parma a Pasquetta, un match che si prospetta come il più difficile contro le formazioni di medio-bassa classifica, molto più complicato della gara contro il Lecce che la Juventus aveva dominato per 80 minuti, rischiando, poi, di compromettere con un brutto finale. La trasferta di Pasquetta in terra emiliana sarà ricca di problematiche, in primis, la capacità della formazione di Chivu ora e prima con Pecchia di mettere in difficoltà le formazioni di medio-alta classifica”.

Pavan: “Parma squadra abile in ripartenza”

Il giornalista ha proseguito: "La formazione Ducale non si dà mai per vinta e lo dimostrano le recenti sfide giocate contro l'Inter e ripresa per i capelli nella ripresa e contro la Fiorentina, giocata praticamente alla pari su un campo su cui la Juventus aveva perso con ben tre gol di scarto. I Ducali, infatti in casa hanno battuto il Milan e la Lazio, hanno pareggiato contro l'Inter e perso solo di misura contro la Roma, dimostrando di essere una formazione molto abile a colpire in ripartenza anche se qualcosa a livello difensivo concedono, è indubbio".