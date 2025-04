Rassegna stampa – 504 milioni e zero titoli: delusione Juve

Dal passaggio del turno in Champions dell'Inter fino alla delusione bianconera: tutte le principali notizie sulla Juve e non solo

Oggi è giovedì 17 aprile 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il pareggio per 2-2 dell’Inter contro il Bayern Monaco in Champions League: “Amala. Cuore Inter, ora il Barca”. Sotto: “Ancelotti è finita, l’Arsenal fa il bis” e “Lazio serve il ribaltone, Fiorentina niente scherzi”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Bye Bayern”. E ancora: “L’Inter saluta Kane: semifinale col Barca”. A lato: “Real, niente remuntada: l’Arsenal elimina Ancelotti”. In basso: “Lazio, tutto in una notte”, “Firenze-Fagioli, che abbraccio”, “Juve, una rosa da 504 milioni e zero titoli. E’ la squadra di Serie A costata di più negli anni“, “Conte lancia Rafa Marin contro il Monza” e “Dybala: Roma obiettivo Champions”.

Tuttosport

“Inter, brividi e furore”, questo il titolo di Tuttosport che apre con i nerazzurri. A lato: “Krstovic. Derby Juve con Marotta“. E ancora: “L’attaccante del Lecce intriga anche l’Inter”. In taglio basso: “Real è solo l’Arsenal. Ancelotti, che botta!”, “I disegni di Meroni prendono vita” e “Curtis. I 50 stile dopo i 100. Un record tira l’altro”. Nel frattempo arrivano clamorose novità di mercato: Vlahovic in cambio di… <<<