Juve, le designazioni arbitrali per la partita con il Parma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle designazioni per il Parma.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle designazioni arbitrali per la partita contro il Parma di lunedì sera. Ecco il comunicato: “Parma e Juventus si affronteranno nella serata di lunedì 21 aprile nel match valido per la 33ª giornata di Serie A, fischio d’inizio dell’incontro fissato per le 20:45. Sono state rese note le designazioni arbitrali per il match. SERIE A | PARMA-JUVENTUS, GLI ARBITRI Ecco la squadra arbitrale per l’incontro: Arbitro: Chiffi; Assistenti: Preti – Ceccon; Quarto ufficiale: Bonacina; VAR: Di Paolo; AVAR: Manganiello”.

Le altre designazioni di giornata

“Lecce – Como Sabato 19/04 H.15.00 Sozza Giallatini – Colarossi Iv: Galipo’ Var: Marini Avar: Fabbri Monza – Napoli Sabato 19/04 H.18.00 La Penna Tolfo – Cecconi Iv: Perenzoni Var: Di Bello Avar: Ghersini Roma – H. Verona Sabato 19/04 H.20.45 Pairetto Mokhtar – Cipressa Iv: Feliciani Var: Mazzoleni Avar: Abisso Empoli – Venezia H.15.00 Massa Passeri – Costanzo Iv: Santoro Var: Mariani Avar: Marini Bologna – Inter H.18.00 Colombo Baccini – Bahri Iv: Marcenaro Var: Abisso Avar: Meraviglia Milan – Atalanta H.20.45 Piccinini Imperiale – Zingarelli Iv: Marchetti Var: Fabbri Avar: Guida Torino – Udinese Lunedì 21/04 H. 12.30 Collu Scatragli – Bianchini Iv: Ferrieri Caputi Var: Gariglio Avar: Mazzoleni Cagliari – Fiorentina Lunedì 21/04 H. 15.00 Marinelli Perrotti – Lo Cicero Iv: Monaldi Var: Meraviglia Avar: Doveri Genoa – Lazio Lunedì 21/04 H. 18.00 Ayroldi Di Gioia – Moro Iv: Cosso Var: Paterna Avar: Fabbri”. Intanto ecco le ultime sulla Juve<<<