Juve, Pavan: “Se non batti il Venezia non meriti la Champions”

Pavan ha parlato della prossima sfida della Juve al Venezia: per il giornalista, un passo falso giustificherebbe l'uscita dalla Champions

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della sfida della Juventus al Venezia in Serie A. Ecco un estratto delle sue parole: “La sfida tra Venezia e Juventus, in programma domenica, sarà decisiva per il futuro europeo dei bianconeri. Senza mezzi termini: se la Juventus non dovesse riuscire a vincere contro il Venezia, sarebbe giusto che rimanesse fuori dalla prossima Champions League. Una squadra che punta alla qualificazione in Champions League non può permettersi di fare punti solo contro le ultime della classifica. Se la Juventus non riuscirà a superare un Venezia che lotta per la salvezza, è corretto che venga esclusa dalla competizione europea più prestigiosa. La Champions si merita sul campo, dimostrando continuità e qualità contro ogni avversario, soprattutto nei momenti decisivi della stagione”.

Pavan: “Il Venezia giocherà con il coltello fra i denti”

Il giornalista ha proseguito: "Non si tratta di gufare o sperare in un fallimento: siamo convinti che la Juventus abbia tutte le carte in regola per vincere a Venezia. Ma la trasferta sarà tutt'altro che semplice. I lagunari hanno conquistato 20 dei 29 punti totali proprio in casa, e si giocano la salvezza con il coltello tra i denti. La partita Venezia-Juventus sarà intensa, combattuta, e i bianconeri dovranno farsi trovare pronti".