Juve, Pavan: “Risultato con il Venezia crocevia del mercato”

Massimo Pavan ha parlato dell'importanza della partita della Juve con il Venezia: per il giornalista, il risultato determinerebbe il mercato

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del valore dell’ultima partita della stagione di Serie A della Juventus con il Venezia. Ecco un estratto delle sue parole: “La sfida di domenica tra Juventus e Venezia rappresenta molto più di una semplice partita di campionato. Si tratta di un crocevia fondamentale che potrebbe determinare il futuro immediato del club bianconero, sia dal punto di vista sportivo che da quello del calciomercato. Il risultato contro il Venezia sarà decisivo per l’accesso alla Champions League, e da questa qualificazione dipenderanno molte scelte di mercato della Juventus. Da una parte c’è lo scenario in cui la Vecchia Signora conquista il quarto posto e accede alla massima competizione europea. Dall’altra, quello in cui resta fuori dalla Champions, con conseguenze dirette sul tipo di giocatori che potrà permettersi”.

Pavan: “Con la Champions alcuni profili più propensi a considerare le offerte”

Il giornalista ha anche aggiunto: “Non è tanto una questione di competitività complessiva, che resterà comunque elevata, quanto di profilo dei calciatori che la società potrà attrarre. La presenza in Champions è infatti un fattore determinante per convincere i top player a vestire la maglia bianconera. L’eventuale qualificazione alla Champions League aprirebbe scenari più ambiziosi, rendendo più accessibili nomi importanti del panorama europeo. Profili come Victor Osimhen, Sandro Tonali o altri giocatori di livello internazionale sarebbero più propensi a considerare l’offerta della Juventus (..)”. Leggi anche le parole di Dino Zoff su Venezia-Juventus <<<