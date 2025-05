Osimhen alla Juventus: annuncio da urlo! Pare che... / Mercato

Osimhen alla Juventus si o no? Ci sono aggiornamenti molto pesanti in questo senso: il punto della situazione

La Juventus è alla ricerca di giocatori che possano cancellare via le delusioni della stagione in essere. Manca solo una partita al termine del campionato, la società bianconera spera che la squadra non incappi in alcun passo falso sul campo del Venezia. Vincere vorrebbe dire, non dovendo nemmeno badare ai risultati di Roma e Lazio, chiudere al quarto posto. Quindi, partecipare alla prossima edizione di Uefa Champions League. Quindi, poter beneficiare dei proventi derivanti dalla partecipazione alla prestigiosa competizione. E ancora, proseguendo il sillogismo, avere una maggiore disponibilità in sede di calciomercato. Il quarto posto potrebbe sbloccare operazioni sul taccuino del club. Ad esempio, quella che porta a Victor Osimhen.

Juventus: c’è il piano per arrivare a Osimhen

Checché ne dica Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, c’è un piano per portare Victor Osimhen alla Continassa. Difficile ormai farne mistero: la società bianconera vede nel centravanti nigeriano il nome giusto per rinvigorire un attacco risultato fin troppo spuntato. Osi sa ancora come si fa gol: con la maglia del Galatasaray ha messo a segno venticique gol che stanno contribuendo alla vittoria del titolo nazionale. Al termine di questa spedizione turca, tornerà al Napoli. Ma ci tornerà solo per fare scalo verso un altro lido: non è intenzione del club azzurro puntare su di lui, preferendo infatti monetizzarci.

Secondo il Corriere dello Sport la Juventus avrebbe un piano molto pragmatico per convincere il Napoli: migliorare la clausola di risoluzione che pende sul giocatore e che vale solamente per l’estero. questa clausola ha un valore di 75 milioni di euro. La Juventus – leggiamo – avrebbe in mente di arrivare fino a 85 milioni. A quel punto De Laurentiis, che pure non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente, si troverebbe costretto ad accettare. Arrivare in Champions League e cedere qualche esubero, nell’ottica di questo piano, sarà fondamentale per la Juve. E non è finita qui: poco fa è arrivato un aggiornamento pazzesco in casa Juventus relativo ad un possibile colpo incredibile. Vi lasciamo il link qui sotto.

