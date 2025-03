Juve, Pavan: “Mancini pompato, Tudor in pole”

Pavan ha parlato del toto panchina alla Juventus: per il giornalista, nonostante i maggiori consensi, sarebbe Tudor più vicino di Mancini

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha commentato gli ultimi aggiornamenti sul futuro della panchina della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Motta è ancora l’allenatore della Juventus, ma la candidatura di Roberto Mancini come possibile ed eventuale sostituto continua a raccogliere ancora più nomination, questo fino a ieri, ora Tudor sembra rimontare e prendere la pole position. Le nomination, a dir la verità, sono tutti dei media che stanno pompando in maniera molto forte il nome dell’ex Ct della nazionale come candidatura autorevole e autoritaria per il posto di Thiago Motta che ormai sembra essere legato sempre più ad un filo sottile che riguarda la partita con il Grifone”.

Pavan: “Mancini allenatore di esperienza”

Il giornalista ha proseguito: "Mancini viene pompato praticamente da tutti come una soluzione ideale, visto che è un Mister di esperienza ed è un Mister che comunque qualcosa ha vinto in carriera. Poco conta se le ultime esperienze sulle panchine delle nazionali siano state un po' con alti e bassi e che il successo all'europeo con l'Italia possa essere catalogato come, forse, un Lucky Strike. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, anzi o meglio nei prossimi giorni, forse ore, perché ormai il tempo scorre e forse fugit".