Juve, Zazzaroni: “Mancini o Tudor cosa potranno mai inventarsi?”

La situazione in casa Juve è delicatissima e Thiago Motta rischia davvero l’esonero. Intervenuto sul Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha detto: “In 9 settimane e mezzo un allenatore nuovo può incidere più di Kim Basinger?” Mancini o Tudor cosa potranno mai inventarsi? Quanti punti potranno raccogliere da Juve-Genoa a Venezia-Juve, passando per Roma, Lecce, Parma, Monza, Bologna, Lazio e Udinese? Se è vero che Tudor conosce molto bene il mondo Juventus e che, nell’era Pirlo, avrebbe dovuto fare il secondo allenatore, lo è altrettanto che in termini di esperienza Roberto Mancini stravince il duello. Il punto sta quindi sulle condizioni contrattuali poste dai due candidati“.

Juve, le parole di Zazzaroni

Mancini e Tudor sono i favoriti per sostituire Thiago Motta, che fin qui ha deluso su tutti i fronti. "Thiago Motta? Neppure nel momento del bisogno Thiago ha dimostrato di voler correggere il suo atteggiamento. Ora, se vuole rialzarsi o se i candidati a sostituirlo non dovessero accettare, ci si aspetta dallo stesso Motta una proposta di clausola che ne preveda l'uscita, da qui a 16 mesi. Perché la posta in palio, per la Juve, è altissima e il gioco vale la candela", ha concluso.