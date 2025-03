Juventus da urlo nel 2026: la formazione sarà pazzesca! / Mercato

Juventus, la formazione del 2026 sarà pazzesca

La Juventus si prepara a una rivoluzione vera, con Giuntoli deciso a ridisegnare la squadra per consegnare a Thiago Motta una formazione all’altezza del grande salto nel 2026. Tra conferme e nuovi volti, l’obiettivo è chiaro: riportare la Juve al vertice in Italia e in Europa. E allora, eccoci: abbiamo immaginato come potrebbe essere l’undici del futuro, partendo dalla porta fino all’attacco, in una serie di grafiche rapide da scorrere tutte d’un fiato: iniziamo <<<