Juve, Pavan: “La situazione di Cambiaso è paradossale”

Massimo Pavan ha parlato della situazione di Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, a riguardo dei problemi fisici e della sua gestione

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’esterno della Juventus, Andrea Cambiaso. Ecco un estratto delle sue parole: “La situazione di Andrea Cambiaso è paradossale, è uscito a spalla contro la Fiorentina, ha fatto gli esami al J Medical che, fortunatamente, hanno escluso lesioni, ecco, la logica avrebbe proposto uno stop precauzionale ed una totale prudenza per valutare la situazione con estrema calma e sicuramente riducendo i rischi di una qualsiasi ricaduta. La situazione non è ideale, ed ancora una volta ci troviamo di fronte a situazioni che vedono delle potenziali differenze da squadra a squadra”.

Pavan: “L’ideale è che Cambiaso rimanesse a Torino”

Il giornalista ha proseguito: "Andrea Cambiaso ha vissuto un periodo delicato, esclusioni, discussioni, uno stato di forma non ottimale, l'ideale sarebbe stato un periodo a Torino per allenarsi, guarire bene senza giocare e poi ritrovarlo al meglio. Invece, forse, speriamo di no, potrebbe addirittura giocare due partite con la Germania ravvicinate che sicuramente non gioverebbero a lui, visto che la caviglia non è ancora al meglio. Insomma, vedendo che tanti allenatori hanno tutelato altri calciatori la domanda ci viene: perché non sono stati tutelati quelli della Juventus?".