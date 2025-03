Mancini alla Juventus: il tecnico ha deciso | News

Nuovi aggiornamenti relativi a quello che potrebbe succedere sulla panchina della Juventus da qui a breve: il punto

Il futuro appare incerto e pieno di dubbi. Non potrebbe essere altrimenti dopo la fallimentare stagione fin qui giocata dalla Juventus. Si parte dalla prematura uscita di scena dalla lotta scudetto, si passa per l’eliminazione dalla Champions League ai playoff mal giocati contro il PSV. E poi si finisce con il clamoroso ko contro l’Empoli ai rigori, costata l’uscita dalla Coppa Italia; quindi, il recente doppio ko che ha determinato la perdita del quarto posto utile per la Champions League: prima Atalanta, poi Fiorentina. Ah, non ci dimentichiamo, nel mezzo, la gita in Arabia dove la Juventus si è subito fatta eliminare dal Milan in Supercoppa Italiana. È per tutti questi motivi, e non potrebbe essere altrimenti, che la posizione di Thiago Motta non è più solida. Giuntoli gli ha rinnovato la fiducia ma se dovesse troppo allontanarsi dal Bologna quarto, potrebbero arrivare anche decisioni drastiche. È per questo motivo che è stato recentemente contattato Roberto Mancini. Sul quale, ci giungono importanti aggiornamenti.

Mancini alla Juventus? Ecco la decisione

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini avrebbe fatto pervenire un messaggio inequivocabile alla Juventus: non vengo per fare il traghettatore. È di questo avviso anche Igor Tudor, vecchia conoscenza da calciatore e da allenatore, individuato come altro profilo utile per un avvicendamento in corsa. Ma per loro è un grosso no: accetterebbero l’avventura Juve solo se, dopo maggio, ci fosse pronto un contratto per andare avanti. Vogliono una sfida di lungo periodo, Mancini e Tudor, non un impiego temporaneo. E allora, la Juve è costretta a guardare altrove. Ma tutti i nomi che piacciono sono disponibili da giugno: da Antonio Conte a Gian Piero Gasperini passando per Stefano Pioli. Un tracciato di calciomercato che è riprova di un fatto: difficilmente, Thiago Motta verrà esonerato prima della fine della stagione. Detto questo, sempre parlando di Juventus, occhio: in vista del prossimo anno la Juve starebbe preparando qualcosa di clamoroso <<<