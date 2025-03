Spalletti su Cambiaso: “Può recuperare per domenica”

Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale, ha detto la sua sulle condizioni di Gatti e Cambiaso.

Luciano Spalletti, CT della Nazionale italiana, ha detto la sua in conferenza stampa. Ecco le sue parole su Cambiaso e Gatti, calciatori della Juve: “Come sta Gatti? “Io guardo in proiezione delle due partite, dentro le due partite possono giocare tutti. Poi si valuterà di giorno in giorno, è chiaro che può succedere che tra la prima e la seconda faccia scelte differenti. Sono talmente ravvicinate che sarà difficile per qualcuno recuperare: lui è un calciatore che ha qualità ben precise, è un difensore molto forte con la difesa schierata. Ora sta mettendo roba, dentro la sua qualità, per poter fare anche cose diverse e accompagnare l’azione nella maniera giusta, cosa che non era la sua dote migliore. Noi lo abbiamo richiamato, perché vediamo tutto questo e la possibilità di adattarsi a fare cose nuove”.

Su Cambiaso

"Il suo infortunio? Il fatto che sia venuto, che sia qui e che lavori giornalmente è segno che ci vuole stare. Lo riteniamo un calciatore che ama il lavoro che fa. Quando ami profondamente qualcosa poi ti viene più coraggio: lui vuole bene alla Nazionale, ci vuole stare e ha il coraggio di soffrire anche un po' pur di portare a casa una prestazione utile per i suoi compagni".