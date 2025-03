Juve, Pavan: “Contro l’Atalanta potenziale allarme difesa”

Pavan ha parlato della sfida della Juventus all'Atalanta: per il giornalista, ci potrebbe essere un potenziale allarme nel reparto difensivo

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della condizione della Juventus in vista dell’impegno di Serie A contro l’Atalanta. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus si trova in vista della partita più delicata dell’anno, quella che vale il terzo posto con un potenziale allarme in difesa. Il difensore che possiamo considerare come fondamentale quest’anno, Federico Gatti, è a serio rischio per la gara di domenica visto un pericoloso affaticamento. In teoria, la Juventus ha già il sostituto, la presenza di Pierre Kalulu, infatti, mette tutti nell’ottica di non avere delle assenze che ti portano a non avere alternative, tuttavia Gatti quest’anno è stato qualcosa in più di un difensore, è stato leader, è stato calciatore che si è preso delle responsabilità e quindi, non averlo in campo sarebbe realmente una grave perdita”.

Pavan: “Kelly con il Verona ha giocato la sua miglior partita”

Il giornalista ha proseguito: "In casa bianconera, in caso di assenza di Federico Gatti si andrebbe a puntare su Lloyd Kelly che contro il Verona ha giocato la sua miglior partita in stagione ed eventualmente, in caso di recupero, anche su Renato Veiga, che non si è allenato ancora con la squadra ma che potrebbe recuperare in tempo. Da notare, che l'ideale sarebbe avere Gatti, Veiga o Kelly e Kalulu a disposizione, in modo da schierane tre su quattro e porre Cambiaso come completamento del reparto, lasciando Weah al ruolo di cambio, evitando di metterlo in difficoltà contro un avversario solido e compatto come l'Atalanta".