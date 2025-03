Losapio: “Tre giocatori dell’Atalanta piacciono alla Juventus”

Andrea Losapio ha parlato degli intrecci di giocatori tra Juve e Atalanta: per il giornalista, tre nerazzurri potrebbero finire nel mirino

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato degli intrecci possibili, tra presente e futuro, dei giocatori dell’Atalanta alla Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Ademola Lookman, Ederson e Mateo Retegui domenica saranno avversari, prossimamente magari no.Per motivi diversi sono tre giocatori che piacciono (molto) alla Juve, ma il mercato non deve ruotare intorno a loro. Come successo a Koopmeiners, transizione ancora in atto dopo mesi, un calciatore che arriva dall’Atalanta non può avere la stessa forza, soprattutto dal punto di vista mentale, di chi arriva dal Paris Saint Germain ed è abituato a giocare finali di Coppa del Mondo”.

Losapio: “Chi arriva da Bergamo deve essere aspettato”

Il giornalista ha proseguito: "Per questo Kolo Muani ha avuto bisogno di poco adattamento, mentre Koopmeiners per mesi è stato il bersaglio facile. Chi arriva da Bergamo può e deve essere aspettato, potendo dare anche ottimi risultati, ma con la calma e con pressioni minori dell'essere leader per forza, come capitato a Teun. Era successo anche a Kessie, nel suo periodo al Milan: un anno così così, poi idolo della tifoseria. Mancini e Cristante giocano a Roma da anni su buoni livelli, Bastoni all'Inter ha avuto un anno di apprendistato ma era arrivato come un giovane, Romero invece era già pronto, ma in Premier quando ti pagano 50 milioni sei appena sopra la media".