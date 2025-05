Juve, Pavan: “Conceicao vive un momento contraddittorio”

Massimo Pavan ha parlato dell'esterno offensivo della Juventus, Francisco Conceicao, analizzando il momento del calciatore nella stagione

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’esterno offensivo della Juventus, Francisco Conceicao. Ecco un estratto delle sue parole: “Francesco Conceição è uno dei grandi temi di casa bianconera perché il suo possibile ritorno in campo nella gara contro il Bologna potrebbe essere un fattore decisivo per poter ottenere un buon risultato in casa dei Felsinei. Il calciatore portoghese vive un momento contraddittorio sicuramente ha fatto un inizio di stagione strepitoso, al netto degli infortuni, in cui è riuscito spesso ad essere decisivo, in cui l’apice sono state le partite di Lipsia e la gara contro l’Inter sia all’andata che al ritorno”.

Pavan: “Conceicao non sta più riuscendo a incidere molto”

Il giornalista ha anche aggiunto: "Possiamo sicuramente dire che sia un fattore all'interno di questa Juventus, il problema è la continuità perché ormai non riesce più ad incidere da tanto. La Juventus spera di ritrovare il miglior Conceiçao nelle prossime settimane, spera di avere un giocatore che possa ancora fare la differenza e poi ragionare positivamente per un eventuale riscatto. La Juventus spera di ritrovare il miglior Conceiçao nelle prossime settimane, spera di avere un giocatore che possa ancora fare la differenza e poi ragionare positivamente per un eventuale riscatto".