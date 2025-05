Bologna-Juve, le probabili formazioni: Conceicao al posto di Yildiz, attesa per Koop e Vlaho

Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni scelte da Italiano e Tudor per la sfida di Serie A tra Bologna e Juve

Dopo la vittoria contro il Monza la Juve si prepara a scendere in campo contro il Bologna, big match in programma domenica 4 aprile alle 20:45. Per i bianconeri sarà una partita fondamentale, visto che a sfidarsi saranno la quarta contro la quinta in classifica. La squadra di Tudor si giocherà quindi una buona fetta della qualificazione alla prossima Champions League visto che perdere vorrebbe dire regalare tre punti a una diretta avversaria. Vietati errori. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta della probabile formazione.

Bologna-Juve, le probabili formazioni

In porta Di Gregorio, con Kalulu, Veiga, e Savona in difesa. Sulle fasce pronti McKennie e Cambiaso, con Locatelli e Thuram a centrocampo. Sulla trequarti non ci sarà Yildiz, squalificato per due giornate: pronto al suo posto Conceicao con Nico Gonzalez. Al centro dell’attacco ancora una volta Kolo Muani, in attesa di novità su Vlahovic. Il serbo, così come Koopmeiners, sta ancora recuperando dall’infortunio ed è in forte dubbio. Soltanto dopo i prossimi allenamenti si potrà sapere se saranno convocati o meno.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Aebischer; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano.

Juve (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Savona; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Tudor.

