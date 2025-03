Juve, Partum: “Il ritorno in campo di Milik è un’incognita”

Antoni Partum ha parlato dell'attaccante della Juventus, Arkadiusz Milik: per il giornalista polacco, non ci sarebbero novità sul suo rientro

Intervistato per TJ, Antoni Partum ha parlato dell’attaccante della Juventus, Arkadiusz Milik. Ecco le sue parole: “Ora è a Torino, ma la data del suo ritorno in campo è un’incognita. È anche stupido fare delle ipotesi, visto che Milik si è infortunato al ginocchio prima di Euro 2024 e non si è ancora ripreso. Nel frattempo abbiamo sentito dieci versioni differenti sul quando sarebbe tornato, ma nessuna delle previsioni si è avverata. I suoi problemi fisici sono un argomento molto lungo da spiegare, ha già saltato più di 150 partite durante la sua carriera”.

Partum: “Milik non è più menzionato nei notiziari polacchi”

Il giornalista del portale polacco Kanal Sportowy ha proseguito: "Se Milik è apparso sui media, è stato principalmente nel contesto del suo futuro alla Juventus. Può sembrare un po' brutale, ma ho l'impressione che i tifosi polacchi si siano ormai abituati a questi suoi continui infortuni. Milik non viene più menzionato nel contesto della nazionale nei notiziari televisivi, dato che l'attacco della Polonia sembra in forma. Oltre a Robert Lewandowski, c'è Krzysztof Piątek, che sta andando molto bene in Turchia. Abbiamo anche Karol Świderski (FC Charlotte) e Adam Buksa (FC Midtjylland), che potrebbero rivelarsi delle sorprese".